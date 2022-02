Fiamme da un tombino in via XX Settembre

Paura in via XX Settembre questa mattina per la fuoriuscita di fiamme da un tombino.

I vigili del fuoco sono intervenuti all'altezza del ponte Monumentale, lato Coin, per spegnere l'incendio probabilmente causato dalla sfiammata di un cavo dell'Enel.

Sul posto sono arrivati anche i tecnici e la polizia locale che ha fatto transennare la zona a rischio. Non si registrano feriti.