Via 30 giugno sarà chiusa mezza giornata per promuovere la mobilità sostenibile

Sarà chiusa per una mattinata via 30 giugno 1960 a Campi, in Valpolcevera, per la realizzazione dell'evento "Strada verso un futuro migliore: chiusura per una città più sana e sostenibile". Si apprende in un'ordinanza del Comune di Genova pubblicata sull'albo pretorio.

A partire dalle ore 19 di sabato 2 marzo 2024 scatterà quindi il divieto di sosta e fermata, che proseguirà fino al termine della manifestazione che si svolgerà invece domenica 3 marzo 2024. Previsto, dunque, il divieto di circolazione in entrambe le direzione di Via 30 giugno 1960 dalle ore 7:30 fino alle ore 13 del 3 marzo 2024, o comunque fino a cessate esigenze.

La Polizia Locale potrà assumere ulteriori misure di polizia stradale per effetto di esigenze emerse in occasione dell’evento. Verrà installata idonea segnaletica stradale per informare la cittadinanza.

