Non può passare dalle scale, paziente calata con l'autoscala

Dopo il difficile intervento di domenica sera a Pontedecimo per un tetto in fiamme, qualche ora più tardi, più di preciso intorno alle 5, i vigili del fuoco di Genova hanno collaborato con il 118 per il trasporto in ospedale di una donna di circa 130 kg.

Giunti in via Vezzani a Rivarolo, i pompieri hanno piazzato l'autoscala con appesa la barella su cui poi è stata adagiata la paziente, e poi calata al piano strada.

Da lì il trasporto a bordo di un'ambulanza della Croce Rossa Rivarolese in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Voltri.