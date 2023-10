Vandali a bordo: giovani spaccano il vetro del bus e scappano

Da diverse settimane il sindacato Cub Trasporti ha attivato con i propri esponenti un monitoraggio delle linee serali degli autobus, allo scopo di mettere in luce le problematiche che coinvolgono passeggeri e personale. Nella serata di venerdì 13 ottobre è stata attenzionata la linea 1, dove si è verificato un atto vandalico. Nei giorni scorsi erano stati effettuati monitoraggi anche sulla linea 9, denunciando la continua presenza di passeggeri che fumano a bordo, urlano e ascoltano la musica a tutto volume.

"Siamo partiti da Caricamento diretti a Voltri - spiega Cub Trasporti - e dopo poche fermate il bus era già pieno di gente, con noi hanno viaggiato anche due vigilanti ingaggiati da Amt, cosa positiva, però hanno ordine di scendere a Sestri Ponente per poi tornare a Caricamento con la prima corsa utile e questo, secondo i colleghi alla guida, è limitativo perché dovrebbero arrivare sino a Voltri".

"Durante il viaggio di ritorno verso Caricamento - raccontano ancora gli esponenti della Cub Trasporti - alta l'affluenza dei passeggeri, con molti giovani diretti verso una discoteca. A un certo punto alcuni ragazzi hanno rotto un vetro utilizzando il martelletto di emergenza, poi sono riusciti ad aprire una porta e a dileguarsi. Il fatto è accaduto intorno alla mezzanotte, il collega ha prontamente allertato le forze dell'ordine e tra la chiamata e l'arrivo della pattuglia sono passati circa 20 minuti, secondo noi troppi. Riscontriamo per l'ennesima volta - concludono dalla Cub - che la 1 è una linea molto trafficata e quindi chiediamo che il venerdì e il sabato ci sia una corsa ogni 12 minuti in modo che il carico sia distribuito meglio e ribadiamo con forza che gli autisti non possono lavorare in queste condizioni. Nel ponente cittadino lavorare sui serali ha un fattore di rischio molto alto in special modo sulla linea 1".