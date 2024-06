Lancio della bottiglia contro il bus e vetro rotto: "Servono guardie giurate a bordo"

Ancora violenza e paura a bordo di un bus. Nel pomeriggio di domenica 23 giugno 2024 qualcuno ha scagliato una bottiglia, spaccando il vetro di una delle porte di un mezzo della linea 1. A denunciare quanto accaduto è Roberto Piccardo, segretario regionale del sindacato Ugl Fna. Qualche giorno fa, invece, un autista era stato preso a pugni perché il mezzo era stato costretto a fermarsi a Pra' invece che arrivare a Voltri perché la linea era stata 'tagliata.

"Più volte abbiamo portato l’attenzione sulla necessità di incrementare la presenza a bordo di guardie giurate - tuona il sindacalista -. Chi è contrario a misure per salvaguardare il personale Amt probabilmente non ha mai guidato un autobus. Servono messaggi vocali che ricordino la presenza della videosorveglianza e le conseguenze a seguito di aggressioni al nostro personale".

Piccardo poi prosegue: "Nei prossimi incontri con l'azienda e il Comune chiederemo soluzioni strutturali da mettere in campo, soprattutto nel periodo di 'movida'. Bisogna superare la logica secondo cui il servizio va tagliato con la fine della scuola, noi pensiamo vadano aumentare corse e tempi di percorrenza. Avevamo chiesto questo a settembre 2023, ormai non credo si riusciranno a fare miracoli per l'estate, bisognava muoversi prima. Comunque noi crediamo che le misure elencate in precedenza possano rappresentare un deterrente a comportamenti scorretti. Purtroppo - conclude - troppe volte viene preso di mira il personale Amt, con insulti e minacce continue. I lavoratori però compiono ogni giorno il loro dovere garantendo un servizio essenziale per la città e per questo meritano più rispetto e più considerazione. Ho guidato per parecchi anni, ho assistito a episodi di violenza di ogni tipo e vi assicuro che non è così semplice la vita del tramviere. Io sono orgoglioso di rappresentarli e continuerò a fare del mio meglio".

