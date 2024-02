Violenza sessuale su una runner, è caccia all’aggressore

L'ha aggredita alle spalle, spinta contro il guardrail e palpeggiata. Laura (nome di fantasia per proteggere la vittima), ha gridato e cercato di liberarsi dalla presa dell'aggressore.

Alcuni passanti si sono accorti di quanto stava accadendo e si sono fermati mettendo l'uomo in fuga. Laura sotto choc è stata ascoltata dagli agenti di polizia della volante di Sestri Ponente intervenuta a Villa Azzurra, dove è avvenuta la violenza sessuale.

Lei stava correndo sulla passeggiata a mare che collega Voltri ad Arenzano, con la musica nelle orecchie si stava godendo un momento per sè e la corsa. Poco dopo nota un tizio, che dalla descrizione non si esclude possa essere di origini dell'est Europa, che la osserva, lei continua col suo passo, è abituata - purtroppo - a certi sguardi indiscreti. Qualche metro più avanti se lo ritrova sull'altro lato della strada, poi sparisce. Laura continua a correre, superata una galleria l'aggressione, violenta e alle spalle.

Per fortuna, il suo grido di aiuto si fa sentire e l'aggressore è costretto a scappare. Lei viene ricoverata all'ospedale per accertamenti e per lo spavento.

L'uomo, sulla trentina, su cui pende un'accusa di aggressione, lesioni aggravate e violenza sessuale, è ricercato dagli uomini del commissariato di Sestri Ponente.