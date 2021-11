Vesima, la protesta di comitati e cittadini contro la cementificazione

Il Consiglio comunale, nella seduta di martedì 23 novembre 2021, ha approvato la variante al Puc, che consentirà l'edificazione a Vesima di nuove costruzioni residenziali in terreni sino a oggi destinati a uso agricolo. La variante era già stata contestata da comitati cittadini, che denunciavano l'ennesima speculazione edilizia a danno del territorio del ponente genovese.

Dopo la petizione online change.org/genovavesima (che in una decina di giorni ha raggiunto duemila firme) per bloccare la variante al Puc e chiedere al Comune di realizzare i servizi minimi previsti dalla legge (acqua potabile, rete fognaria, rete del gas, mezzi pubblici) domenica 28 novembre 2021 è andata in scena una giornata di mobilitazione lanciata da "La Vesima - Comitato per la salvaguardia del territorio" insieme a Legambiente Liguria e Municipio VII Genova Ponente a cui hanno aderito molti cittadini e anche il Comitato Pegli Bene Comune con una sua delegazione.

Un centinaio di persone sono partite a piedi da Crevari per raggiungere Vesima e far sentire la propria voce contro la cementificazione. "Un intervento - ha sottolineato il Comitato Pegli Bene Comune - che rischia di ripetersi presto in altri quartieri della città ed è per questo che abbiamo ritenuto importante esserci, auspicando un forte coordinamento tra tutti i comitati del Ponente".