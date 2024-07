Incendio nel palazzo dell'associazione Renzo Piano, tra gli sfollati anziani e bambini

Intervento dei vigili del fuoco per un incendio, che ha coinvolto una cucina all'interno del palazzo che ospita l'associazione Renzo Piano in via Pietro Paulo Rubens a Vesima. Il rogo è divampato all'interno di un appartamento al primo piano.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco insieme al mezzo di supporto con autoprotettori e un'ambulanza della Misericordia Ponente Soccorso, oltre ai carabinieri. La chiamata al 112 è arrivata poco prima delle 3 di domenica 14 luglio 2024.

La ragazza che vi abitava si è riuscita a mettersi in salvo autonomamente. I vigili del fuoco, oltre attaccare l'incendio, hanno provveduto a evacuare le numerose persone residenti. Anziani e bambini sono stati accompagnati lungo le scale fino a una zona sicura.

