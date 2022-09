Frana in via Rubens, riaperta a doppio senso l'Aurelia

È stata riaperta a doppio senso intorno alle ore 16:30 di lunedì 5 settembre 2022 la strada statale Aurelia, chiusa in mattinata a causa di una piccola frana avvenuta nella notte tra domenica e lunedì in via Rubens a Vesima, con il distacco di materiale dalla parete in cui è presente una rete di protezione. Anas, competente per il tratto, ha effettuato un intervento per il fissaggio e il ripristino in sicurezza.

Sul posto in mattinata erano intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e il personale di Anas per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità visto che il collegamento con Arenzano risultava interrotto in entrambe le direzioni.

Intorno alle 12:30 la polizia locale aveva comunicato la riapertura a senso unico alternato dopo l'intervento di disgaggio, poi è arrivato il definitivo via libera per il ritorno alla normalità.