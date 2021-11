Vesima, i comitati: "Basta speculazioni edilizie nel ponente"

Il Consiglio comunale, nella seduta di martedì 23 novembre 2021, ha approvato la variante al Puc, che consentirà l'edificazione a Vesima di nuove costruzioni residenziali in terreni sino a oggi destinati a uso agricolo. La variante era già stata contestata da comitati cittadini, che denunciavano l'ennesima speculazione edilizia a danno del territorio del ponente genovese.

"L'approvazione della variante al Puc da parte del Consiglio comunale, nonostante le contestazioni dei comitati di cittadini del ponente genovese, rappresenta una sconfitta per tutta la città", hanno dichiarato rappresentanti del Comitato per la Salvaguardia del Territorio La Vesima e Legambiente Liguria Onlus.

"La prospettiva di nuove edificazioni nelle ultime aree agricole rimaste, a partire da Vesima, nonostante le perplessità dei tecnici della Città Metropolitana di Genova e della Regione Liguria, il costante decremento della popolazione e la carenza di suolo fertile lungo il territorio costiero può solo incontrare la nostra totale disapprovazione".

Per tali motivi il Comitato cittadino, fa sapere, valuterà quali ulteriori azioni intraprendere insieme alle forze civiche che si oppongono a queste logiche speculative. Nelle scorse settimane il Comitato ha lanciato una petizione online change.org/genovavesima (che in una decina di giorni ha raggiunto duemila firme) per bloccare la variante al Puc e chiedere al Comune di realizzare i servizi minimi previsti dalla legge (acqua potabile, rete fognaria, rete del gas, mezzi pubblici).

Legambiente Liguria ricorda che l'Ue e le Nazioni Unite chiedono di azzerare il consumo di suolo netto entro il 2050, di allinearlo alla crescita demografica e di non aumentare il degrado del territorio entro il 2030.