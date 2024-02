Vesima, cavidotto ripristinato: danneggiato dalla mareggiata del 2018, era crollato a ottobre

È stato ricostruito da Anas il tratto di cavidotto lungo via Rubens a Vesima, prima pesantemente danneggiato dalla mareggiata del 2018 e poi definitivamente crollato lo scorso ottobre.

Sempre a Vesima sono anche stati riparati tratti di ringhiera corrosi e danneggiati e il Municipio Ponente, con la polizia locale, ha rimosso anche diverse auto abbandonate nei parcheggi. Per quanto riguarda le ringhiere, poco distante, c'è anche quella che costeggia la strada che porta a Crevari, gravemente ammalorata: il tratto più vicino a via Rubens dovrebbe essere sostituito entro l'estate per cercare di causare meno disagi possibili all'arteria.

"Procedono intanto le valutazioni tecniche con il Comune, la Città Metropolitana e la Regione per la ciclo-pedonale di Vesima, incluso relativo impianto di illuminazione" fa sapere il presidente del Municipio Ponente Guido Barbazza.