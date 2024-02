Entra in funzione la Ztl di Vernazzola

Dopo un periodo di pre-esercizio, dal 12 febbraio entrerà a regime definitivo il sistema di telecontrollo degli accessi alla zona traffico limitato (ztl) di Vernazzola. A partire da tale data, infatti, le immagini acquisite dalle telecamere relative agli accessi veicolari dei non autorizzati saranno utilizzate per fare scattare le sanzioni.

Il sistema tecnologico di lettura delle targhe è il medesimo già in uso per i varchi di centro storico, molo, porticciolo di Nervi e Boccadasse. La disciplina regolamentante gli accessi è stata equiparata a quelle attualmente in vigore per le altre ztl telecontrollate.

I soggetti aventi diritto all'accesso alla ztl Vernazzola, qualora non avessero ancora provveduto all'adeguamento dei permessi di accesso, possono richiederlo presso lo sportello polifunzionale di Genova Parcheggi, sito in viale Brigate Partigiane 1, con orario dalle 8.30 alle 16.30.

Le informazioni dettagliate sulla disciplina di accesso sono reperibili consultando i siti web di Genova Parcheggi e del Comune di Genova. È anche possibile chiedere informazioni specifiche, rivolgendosi al servizio clienti di Genova Parcheggi: al call center al numero 010 539871, attivo dalle 8.30 alle 17.30 o inviando una mail agli indirizzi servizioclienti@gepark.com o clienti.gepark@pec.it.