Vernazzola tra progetto di riqualificazione e proteste: "Non distruggete il borgo"

Mercoledì 1 febbraio alle ore 17:30 si svolgerà a Vernazzola, presso il club sportivo Urania di via Argonauti, un incontro pubblico per la presentazione del progetto di riqualificazione della zona. Saranno presenti il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Pietro Piciocchi, esponenti del Municipio Levante e i tecnici del Comune. Il progetto per la riqualificazione della passeggiata a mare e dell’accessibilità di Vernazzola non convince tutti gli abitanti del borgo, a metà dicembre erano già comparsi dei cartelli con scritto 'Giù le mani da Vernazzola. Basta cemento'. L'azione è stata ripetuta nelle ultime ore con alcuni volantini in cui vengono spiegate le ragioni della protesta.

"Il progetto di passeggiata a mare distruggerà l'identità de nostro quartiere - scrivono i cittadini contrari - trasformando il caratteristico borgo marinaro che amiamo in un non luogo, inutile e completamente snaturato. Parte della spiaggia verrà coperta da una colata di cemento, in nome della 'riqualificazione. Possiamo e dobbiamo opporci".

Serena Finocchio, ex candidata presidente per la coalizione progressista e consigliera di opposizione del Levante commenta: "Sarò presente all'incontro con il vicesindaco e i tecnici del Comune, una questione spinosa. I fondi destinati a questo tipo di operazione - sostiene - arriveranno dal 'Pon metro', Programma operativo nazionale 'Città Metropolitane 2014-2020' dedicato alla conversione degli spazi metropolitani, in aree inclusive con uno sguardo all’eco sostenibilità. In questo caso, reputo che l’identità di quartiere, di borgo marinaro, di patrimonio storico culturale cittadino, debba essere assolutamente mantenuta e tutelata; perché non si sta parlando di un quartiere degradato che deve essere valorizzato, ma di uno dei borghi più belli d’Italia. Io - conclude - temo che si stia andando nella direzione dell’ennesimo caso di gentrificazione della città, con la perdita del grande valore che Vernazzola porta con se, a discapito della volontà di portare avanti l’ennesima idea calata dall’alto con l’unico scopo di compiacersi del proprio operato".