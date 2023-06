Vernazzola, gara di tuffi per i cinghiali

Continuano gli avvistamenti di cinghiali nel levante genovese. Questa volta gli ungulati sono saliti sulla scogliera di Vernazzola, come si vede nello scatto inviato dalla consigliera municipale Serena Finocchio, che con ironia amara, commenta: "Adesso si divertono a fare i tuffi. La spiaggia pubblica è un diritto che la Regione Liguria deve garantire offendo un posto pulito e sicuro ai propri cittadini. Direi che le segnalazioni aumentano sempre di più e anche gli attacchi di questi animali sono in continuo aumento". Da tempo, infatti, gli animali scorrazzano in spiaggia tra i bagnanti. "Oltretutto - conclude Finocchio -, come si può vedere dalla fotografia i cinghiali sono vicino ad alcuni bambini che frequentano la spiaggia. A livello sanitario questi animali sono portatori di malattie e parassiti. Non è più solo una mancanza di civiltà ma può diventare anche un'emergenza sanitaria".

Nelle ultime settimane e negli ultimi mesi sono stati molti gli episodi di cronaca che hanno messo in luce una situazione sempre più preoccupante. Nella serata di mercoledì 7 giugno c'è stato un incidente in corso Europa, un gruppo di ungulati è apparso improvvisamente in mezzo alla carreggiata quando è sopraggiunto uno scooter guidato da un papà di 43 anni che portava come passeggero il figlio di 9 anni. I due, per evitare gli animali, sono finiti a terra e poi soccorsi e portati in ospedale in codice giallo.

Giovedì 8 giugno , invece, la passeggiata di un uomo con il cane si è trasformata in un incubo in corso Monte Grappa dopo l'incontro ravvicinato con un ungulato. Il cane, un pitbull, ha cominciato ad abbaiare e si è azzuffato con il cinghiale, trascinando a terra il proprio padrone che lo teneva al guinzaglio. Recentemente sono anche finite all'ospedale tre donne dopo il morso di un cinghiale: una in piazza Palermo alla Foce, una in via Padre Semeria a San Martino e una in via dell'Arena a Borgoratti. La presenza degli animali sulle strade e anche sulle spiagge continua a far discutere. Il tema dell'emergenza è anche stato affrontato in consiglio comunale attraverso alcune interrogazioni.