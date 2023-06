Vernazzola, barriere architettoniche e mancanza bagnini: le risposte della giunta

Alberto Pandolfo, consigliere comunale del Partito Democratico, ha interrogato la giunta in merito alle 'problematiche connesse all’utilizzo, da parte delle persone disabili, dell’area attrezzata della spiaggia di Vernazzola', nel levante genovese. L'assessore alle manutenzioni Mauro Avvenente ha fornito alcune risposte.

"Inizia l'estate e le spiagge sono già piene di bagnanti - sottolinea Pandolfo - le spiagge libere e accessibili sono state una lenta conquista da tutelare. Per quello che riguarda Vernazzola si tratta di un'area attrezzata per i disabili che abbiamo inaugurato nel 2017 e che oggi presenta alcune problematiche da risolvere. Partiamo dalla pendenza eccessiva dell'arenile, che si modifica a seconda delle mareggiate e dei rifacimenti, credo sia necessario un monitoraggio continuo per consentire l'accesso e la percorribilità dell'apposita passerella. La seconda problematica - prosegue il consigliere del PD - riguarda la mancanza di un corrimano che possa aiutare chi ha difficoltà motorie. Terzo e forse più urgente problema è, infine, la mancanza di un bagnino nel fine settimana. So che il Municipio Levante si è attivato, ma sarebbe importante verificare che il fenomeno non si ripeta anche in altre spiagge. Chiudo segnalando, come già fatto con l'assessore Gambino, alcuni gravi episodi di vandalismo durante la notte".

L'assessore alle manutenzioni Mauro Avvenente ha risposto: "Gli uffici mi hanno riferito che il 9 giugno Aster ha completato la rifilatura delle spiagge di Vernazzola e di Sturla Tritone. Gli uffici tecnici del Municipio Levante hanno effettuato un sopralluogo per verificare lo stato e la messa in opera sia delle casette che di tutti gli accorgimenti che possano consentire a chi ha ridotte capacità motorie l’accesso alla spiaggia e al mare. In occasione di questo sopralluogo, che ha dato esito positivo, il 17 giugno si è portata a compimento la predisposizione di quanto necessario".

"Il 12 giugno Aster e l’area tecnica del Municipio Levante - prosegue Avvenente - hanno effettuato un sopralluogo congiunto per migliorare lo spianamento della spiaggia Sturla Tritone e per provvedere alla posa in opera, a Vernazzola, di una corda marinara con paletti di sostegno che possa essere usata, momentaneamente, per superare il dislivello. Sono stati messi in opera anche un’altra serie di paletti, sempre con corda marinara, per perimetrare l’area cani. I lavori saranno portati a compimento entro il 28 giugno. L’assessore Lorenza Rosso mi ha fatto sapere che ai bagni Marina ci saranno i tutori della balneazione, con bagnini dei Bagni Marina Genovesi a rotazione; gli operatori saranno due per turno e saranno attivati elementi previsti dal progetto Startappe. Si potrà fare richiesta al telefono e ci sarà anche un baby pitstop. L’attenzione dell’amministrazione a chi ha problemi di accesso è alta e lavoriamo per farli accedere liberamente".

A chiudere il dibattito la replica del consigliere Pandolfo: "Ringrazio l'assessore per la risposta sulle prospettive delle prossime settimane, credo sia comunque necessaria attenzione sul discorso legato alla pendenza e in relazione agli atti di vandalismo. Ce ne sono stati diversi le scorse notti, ho già chiesto all'assessore Gambino un presidio della polizia locale o in collaborazione con la polizia di stato per preservare un'area così importante".