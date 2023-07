Incendio pullman in A12, a revisione tutti i mezzi della flotta

Un Man delle Volkswagen. È il modello di pullman andato in fiamme domenica nella galleria Monte Giugo in A12, tra Recco e Nervi.

Come riporta l'Ansa, dopo aver accertato che non ci sono stati danni strutturali al tunnel, ora gli investigatori vogliono capire perché il mezzo turistico, immatricolato nel 2019 e rimasto fermo per il covid, sia andato a fuoco nonostante la recente revisione.

Per questo, dal nono piano di palazzo di Giustizia è stata ordinata la verifica su altri bus uguali, dello stesso anno e nelle stesse condizioni. E in caso di difetti di progettazione o fabbricazione fermarli.

Il pullman domenica pomeriggio, con a bordo circa 50 turisti, stava rientrando dalle Cinque Terre. A un certo punto ha iniziato a fare fumo. L'autista ha fermato il mezzo e ha aiutato tutti i passeggeri ad abbandonare il bus. L'uomo è rimasto intossicato in modo grave ed è rimasto ricoverato all'ospedale San Martino per alcuni giorni.

La procura ha aperto un fascicolo per lesioni e incendio colposo a carico di ignoti.