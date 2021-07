Amt, verifica intensiva serale: più del 20% dei passeggeri senza biglietto

18 verificatori hanno presidiato il centro dalle 18 a mezzanotte in una doppia verifica intensiva

Le verifiche intensive di Amt stanno procedendo secondo il programma che l'azienda si è data per contrastare l’evasione tariffaria e che prevede tutte le settimane interventi ad alta visibilità, oltre all’attività di controllo quotidiana ordinaria.

Significativo il numero di verificatori impegnati venerdì sera per il controllo notturno. 18 controllori hanno, infatti, presidiato il centro dalle 18 a mezzanotte in una doppia verifica intensiva.

Due le aree coperte: piazza Verdi e viale Thaon di Revel dalle ore 18 alle 21 e piazza De Ferrari dalle ore 21 alle 24.

In piazza Verdi e viale Thaon di Revel dalle 18 alle 21 sono state controllate le linee 14, 17, 18, 45, 82, 84, 86, 87, 356, 480 e 482 per un totale di 618 passeggeri; sono state elevate 121 sanzioni ed è stato rilevato un tasso di evasione pari al 19,5%.

Alle 21 i verificatori si sono spostati a De Ferrari dove sono rimasti fino a mezzanotte, sottoponendo a controlli le linee 606, 607, 618, 635, 640 e 641 per un totale di 745 passeggeri. Sono state elevate 171 sanzioni per un tasso di evasione riscontrato del 23%.

I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane e osserveranno le diverse modalità che sono state applicate nelle scorse settimane e venerdì sera. Vale a dire: verifica quotidiana ordinaria e verifica intensiva svolte sia in ambito urbano sia metropolitano, sia di giorno sia di notte, sui diversi sistemi gestiti, in aree diverse della città e del territorio.

«L’azienda - fa sapere Amt - ritiene strategica l’attività di verifica per il valore etico che rappresenta, per la tutela delle persone che viaggiano correttamente con il trasporto pubblico e per la tutela dei propri ricavi».