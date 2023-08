Mareggiate intense e vento di burrasca forte, i divieti

Oltre all'allerta arancione per temporali (in vigore fino alle ore 15 di lunedì 28 agosto, poi scenderà a gialla fino alle ore 20) è stato emesso dal centro funzionale meteo-idrologico di Protezione civile della Regione Liguria un avviso. Prevede burrasca forte di vento da domenica 27 a martedì 29 agosto e mareggiate intense per lunedì 28 agosto. Sono quindi stati adottati alcuni provvedimenti dal Comune di Genova.

Vento di burrasca e mareggiate intense, i divieti

Fino a martedì 29 agosto divieto di transito ai motocicli, mezzi telonati e furgonati sulla sopraelevata Aldo Moro. Scatta inoltre la chiusura di cimiteri e parchi, attualmente già chiusi per allerta arancione per temporali. Nella giornata di lunedì 28 agosto saranno invece chiusi gli accessi pubblici al mare e alle scogliere del territorio comunale.

I cittadini sono inoltre tenuti a:

Prestare la massima cautela nell’avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere, sia a piedi che alla guida di un veicolo.

Non sostare sul litorale, sulle strade costiere e, a maggior ragione, su moli e pontili.

Seguire le indicazioni fornite dalle autorità, in particolare prestando attenzione al sito www.allertaliguria.gov.it del bollettino di vigilanza/avviso meteo.

Evitare la balneazione e l'uso delle imbarcazioni e assicurare preventivamente le barche e le strutture presenti sulle spiagge e nelle aree portuali

Mettere in sicurezza, assicurandoli o rimuovendoli dalle aree esposte alla mareggiata, tutti gli oggetti che possono essere investiti dalla mareggiata e che possono arrecare danno all’incolumità delle persone, quali ad esempio strutture mobili, specie quelle che prevedono la presenza di teli o tendoni, impalcature, gazebo, strutture espositive o commerciali temporanee

Prestare attenzione ai possibili danni derivanti dal rischio vento (possibile distacco e caduta di oggetti esposti o sospesi, rottura di rami o alberi).

