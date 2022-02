Vento di burrasca e mareggiata in arrivo sulla Liguria

Una nuova burrasca con venti forti da Nord è attesa sulla Liguria lunedì 7 febbraio 2022. Lo annuncia Arpal in una nota spiegando che il transito del fronte freddo sulle Alpi è seguito da un brusco ingresso di venti settentrionali con intensità fino a burrasca e venti a 60-70 km/h.

Sono attese raffiche anche fino a oltre 100-120 km/h sui rilievi, specie nelle ore centrali e pomeridiane. Il mare sarà in aumento a localmente agitato.

Per quanto riguarda la giornata di domenica, l'approssimarsi di una saccatura di origine nordatlantica verso la regione alpina determina dal pomeriggio una rotazione del flusso dai quadranti meridionali con venti localmente forti (40-50 km/h) specie sui capi esposti e sui versanti padani, in ulteriore rinforzo sui crinali appenninici la sera. Moto ondoso in progressivo aumento fino a molto mosso in tarda serata.