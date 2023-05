Raffiche di vento fino a 60 km/h: decine di interventi dei vigili del fuoco

Alberi caduti, semafori penzonanti e tetti scoperchiati. È stata una notte di super lavoro per i vigili del fuoco di Genova, impegnati da levante a ponente per interventi di messa in sicurezza a causa dei disagi creati dal forte vento che sta soffiando in città.

La centrale operativa ha riferito, intorno alle 8, che ci sono stati una decina di interventi effettuati e due sono in corso: per un semaforo sganciato dalla sua sede a Marassi e per una copertura perocolante in piazza Baracca a Sestri Ponente. Nelle ore precedenti un albero è caduto su un'auto in piazzale Parenzo danneggiandola seriamente.

Arpal ha segnalato l'ingresso di venti settentrionali a 50-60km/h con rinforzi di burrasca o burrasca forte e raffiche oltre i 100km/h sui crinali ed allo sbocco delle valli esposte. I venti si attenueranno solo parzialmente dalle ore centrali in città mentre persisteranno fino a sera sulle altre zone. Sono previste per la giornata deboli piogge residue a carattere diffuso sui versanti padani della regione, sparse sulle coste in attenuazione nel corso della mattinata.

Il vento di tramontana in autostrada ha imposto la chiusura a telonati, furgonati e caravan il tratto della A10 tra Genova Voltri e Savona; tratto sconsigliato ai telonati e alle roulotte tra Savona e Pietra Ligure in entrambe le direzioni; segnalate raffiche per via del vento da nord tra l'allacciamento A12/A7 e Sestri Levante, tra gli svincoli di Sestri Levante e Carrodano in entrambe le direzioni, in A26 tra bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone.