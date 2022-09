Raffiche di vento fino a 79 km/h: decine di interventi dei vigili del fuoco

Alberi caduti, dehor e gazebo danneggiati, moto posteggiate scaraventate a terra, finestre pericolanti e non solo. È stata una mattinata di super lavoro per i vigili del fuoco di Genova, impegnati da levante a ponente per interventi di messa in sicurezza a causa dei disagi creati dalla forte tramontana che sta soffiando in città sabato 17 settembre 2022.

La centrale operativa ha riferito, intorno a mezzogiorno, che ci sono una decina di interventi in coda e che tantissimi sono quelli in corso in gran parte dei quartieri della città, da levante a ponente passando per le alture. Arpal ha infatti segnalato l'ingresso di venti forti settentrionali, con raffiche che hanno toccato, sui rilievi, 122 km/h al Lago di Giacopiane e, in costa, 105.1 ad Arenzano Porto, a Genova segnalata una raffica a 79.2 km/h al Porto Antico. Al vento è associato anche un primo calo delle temperature dopo il lungo periodo di caldo estivo.

Per la giornata di sabato 17 settembre 2022 sono segnalati da Arpal venti settentrionali di burrasca, localmente di burrasca forte con raffiche fino a 90-120 km/h sui crinali, 70-100 km/h agli sbocchi vallivi e sui capi esposti; in temporanea attenuazione pomeridiana e in nuova ripresa serale a Genova e nel levante.

Per quello che riguarda domenica 18 settembre 2022 segnala nella notte ancora venti da nord, nordest forti e rafficati, localmente di burrasca sui crinali e agli sbocchi vallivi, in attenuazione a moderati già dal mattino. Nulla da segnalare, infine, per lunedì 19 settembre.