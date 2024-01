Vento e alberi caduti, notte di lavoro per i vigili del fuoco nel levante

Forti raffiche di vento, soprattutto nel levante, con alberi caduti e interventi dei vigili del fuoco. Notte difficile soprattutto nel Tigullio con i pompieri impegnati sopratutto tra Chiavari e Rapallo per la messa in sicurezza.

Venerdì 19 gennaio era stato infatti emesso un avviso per vento di burrasca forte, che prosegue anche nella giornata di oggi, sabato 20 gennaio 2024. A Genova il vento non ha fatto danni, ma rimangono in vigore le due ordinanze del Comune (le 09/2016 e la 60/2016) che prevedono alcune misure per tutelare la pubblica incolumità.

Divieto di transito in sopraelevata Aldo Moro ai veicoli a due ruote, ai telonati e ai furgonati. Chiusi al pubblico giardini, parchi e cimiteri. Il bollettino emesso da Arpal parla di venti di burrasca forte, rafficati fino a 80-100 km/h o localmente superiori sui crinali e agli sbocchi vallivi esposti.

Ma come comportarsi in caso di vento di burrasca forte? Tra i consigli forniti dal Comune, oltre a rispettare alle indicazioni delle autorità e tenersi aggiornati, è importante assicurare tutti gli oggetti lasciati in zone esposte che, cadendo, possono danneggiare cose o persone (come vasi, antenne, rivestimenti provvisori di tetti o altro). Occhio ad assicurare bene anche le barche e le strutture sulle spiagge e nelle aree portuali. Bene ricordarsi che sono a rischio anche tutte le strutture mobili montate all’aperto: tendoni, gazebo, stand espositivi.