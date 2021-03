Dalla Valpolcevera a Sturla, raffica di interventi per il vento. Incendio sulle alture di San Martino

Decine di telefonate ai vigili del fuoco per mettere in sicurezza oggetti pericolanti, in via dei Bedinotti le raffiche hanno alimentato un incendio

Il forte vento di martedì ha provocato diversi danni a Genova e in provincia: numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per cartelloni e impalcature pericolanti e per altri oggetti spostati o scaraventati sulla strada, e intorno all’ora di pranzo è anche divampato un incendio sulle alture di San Martino in via dei Bedinotti.

L’incendio è partito da un pollaio e si è allargato a un canneto proprio a causa delle raffiche, ma i pompieri sono riusciti a domarlo velocemente. Tantissimi però gli interventi, dalla Valpolcevera a Sturla, per rispondere alle decine di segnalazioni riguardanti cartelloni, vasi di fiori, insegne di negozi.

I vigili del fuoco erano impegnati anche in via delle Gavette per la caduta di alcune passerelle di metallo dal viadotto Bisagno, dove è aperto un cantiere. Le pesanti passerelle sono cadute in strada sfiorando le auto senza fortunatamente colpire nessuno, e Autostrade per l’Italia ha fatto sapere di avere già rescisso il contratto con Sadis, l’azienda appaltatrice responsabile del montaggio del ponteggio.