Confermato l'avviso meteo per vento di burrasca forte, attenzione alle mareggiate

Arpal ha confermato, per la giornata di oggi martedì 22 novembre 2022, l'avviso meteo per vento di burrasca forte sulla Liguria, che, per le prossime ore, interesserà ancora in particolare il centro e il levante della regione.

Finora le velocità medie più elevate si sono registrate al lago di Giacopiane (Borzonasca), con 124.2 e dove una raffica ha toccato i 166.7 km/h, Arenzano Porto con 92.2 km/h (e raffica a 142.2 km/h), Monte Pennello (Genova) con 90.7 km/h (e raffica a 131 km/h). Altri raffiche intense si sono registrate a Fontana Fresca (Sori, Genova) con 122.8 km/h, Genova Castellaccio con 105.1, Marina di Loano (Savona) con 102.2. A Genova da segnalare una raffica a 91.1 km/h al Porto Antico mentre Savona Istituto Nautico ha registrato una raffica a 79.2 km/h.

Le piogge sono state al più di intensità moderata (20.4 millimetri in un'ora a Montagna, Quiliano-Savona), 17.0 a Monte Pennello; da inizio evento Isoverde (Campomorone, Genova) ha raccolto 94.2 millimetri, Genova Fiorino 75.8, Mele (Genova) 66.6.

Ha fatto la sua comparsa anche la neve con accumuli di oltre 20 cm a Monte Settepani (Osiglia, Savona), circa 10 a Urbe Vara Superiore e di 3-4 centimetri ad Amborzasco (Santo Stefano d'Aveto, Genova).

Da segnalare, infine, il mare che, alla boa di Capo Mele è mosso con temperatura superficiale dell’acqua alle ore 11 di 19.2 gradi; la mareggiata attesa dalle prossime ore sulle coste di centro Levante avrà un periodo piuttosto lungo, di circa 9-10 secondi.

Previsioni meteo Liguria martedì 22 novembre 2022

Venti settentrionali forti su AD (50-60 km/h), di burrasca su E con raffiche fino a 70-80 km/h (>90 km/h sui crinali), fino a burrasca forte su BC con raffiche oltre i 90 km/h (>100 km/h sui crinali). Attenuazione nel corso del pomeriggio. Ancora possibili residui rovesci al più moderati, in esaurimento nel corso del pomeriggio. Residue deboli nevicate/spolverate nevose su CE sopra i 1000m. Moto ondoso in rapido aumento per onda lunga da Ovest-Sud-Ovest, mareggiate su BC la sera con periodo di 9-10 secondi e localmente su coste esposte di A.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 23 novembre 2022

Durante la notte e fino al mattino ancora possibili mareggiate su C per onda lunga da Sud-Ovest, localmente agitato su B. Mare in calo a partire da nord.

Previsioni meteo Liguria giovedì 24 novembre 2022

Mare molto mosso per onda lunga da SW con periodo fino ad 8 secondi.

La suddivisione in zone del territorio regionale