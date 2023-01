Dalla pioggia al vento: avviso per burrasca forte

Avviso meteorologico per vento di burrasca forte dai quadranti settentrionali sulle zone A,B, C della Liguria. È stato emesso da Arpal per la giornata di martedì 10 gennaio 2023, interesserà le zone che si affacciano sulla costa da ponente a levante. Venti di burrasca invece sui versanti padani (D, E).

Lo scenario vede già per oggi, lunedì 9 gennaio, un aumento della ventilazione settentrionale in particolare sul centro e ponente; nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 gennaio deciso ingresso di venti settentrionali sulle zone A, B, C. Una progressiva attenuazione della ventilazione è attesa a partire dal pomeriggio di martedì.

Arpal segnala anche le mareggiate previste per oggi sui capi esposti di Ponente (zona A) e sul Levante regionale (parte orientale della zona B e zona C), mentre martedì 10 gennaio saranno limitate alle prime ore della giornata e al Levante.

Per quanto riguarda la pioggia, residue precipitazioni interessano l’interno del Levante mentre sul centro e sul Ponente si sono aperte generose schiarite. Dalla mezzanotte cumulata massima di 19.4 millimetri a Tavarone (Maissana, La Spezia) mentre, da inizio evento, sono state Reppia (Né, Genova) 176.2 millimetri e Carro (La Spezia) con 172.6 millimetri le stazioni che hanno raccolto il maggior quantitativo di precipitazioni.

La zone della Liguria

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.