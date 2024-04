Vento forte e alberi caduti, diversi interventi dei vigili del fuoco

Diversi interventi dei vigili del fuoco nelle ultime ore a causa del forte vento che sta investendo Genova e provincia.

Il caso più importante, all'alba di oggi - lunedì 29 aprile - riguarda un grosso albero caduto in viale Bernabò Brea a Sturla: verso le 6 i vigili del fuoco hanno rimosso un grosso albero caduto a causa del vento. È stata interessata la strada e parzialmente coinvolta un'auto parcheggiata, ma per fortuna non si registrano feriti. Dopo l'intervento dei pompieri, la situazione è tornata alla normalità.

Altri interventi minori sempre dovuti al vento si registrano nella nottata, mentre un altro grosso albero è caduto a Rapallo nel tardo pomeriggio di ieri, danneggiando alcuni mezzi parcheggiati.