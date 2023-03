Si rompe il motore della barca al largo: due ventenni salvati dalla guardia costiera

Intervento di emergenza della guardia costiera di Genova nella mattinata di domenica, per soccorrere una barca in difficoltà al largo. La Basecamp, imbarcazione di 6,5 metri di lunghezza, stava navigando da Genova a Punta Ala (Grosseto) con a bordo due ventenni, ma si è trovata a dover lottare contro un'avaria al motore a circa 40 miglia dalle coste liguri. I due passeggeri hanno così chiesto aiuto per essere scortati con la barca al porto più vicino.

La Capitaneria di porto di Genova ha dirottato immediatamente la motonave Maria Energy, che si trovava a 10 miglia circa dalla Basecamp. Il personale, sul posto, si è accertato che le due persone a bordo fossero in buone condizioni di salute e ha prestato una prima assistenza al motore in avaria.

Sul posto sono arrivate poi la motovedetta Cp865 partita da La Spezia e la Cp311, partita da Genova in direzione Civitavecchia. La Basecamp, con la quale la sala operativa della Capitaneria di porto del capoluogo ligure ha mantenuto costantemente i contatti, è stata intercettata dalle due motovedette a 35 miglia da La Spezia. Considerata la situazione di pericolo (le condizioni meteomarine stavano peggiorando e la barca era ingovernabile) la Basecamp è stata scortata fino al porticciolo di Portovenere, dove è stata ormeggiata in sicurezza.