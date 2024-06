Centro storico, negozi vendevano cartine senza autorizzazione: chiusi

Blitz del nucleo operativo metropolitano della guardia di finanza di Genova che ha posto i sigilli a due negozi del centro storico. I locali, entrambi in via di Fossatello, distanti pochi metri l'uno dall'altro, sono stati chiusi per violazione della determinazione direttoriale 5513/t/Ge emessa lo scorso 9 aprile dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La contestazione mossa ai titolari dei due negozi sarebbe quella di aver venduto all'interno articoli da tabaccheria, come cartini e filtri, la cui vendita è consentita solo alle rivendite autorizzate alla vendita di generi di monopolio: le tabaccherie.