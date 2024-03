Nervi, la passeggiata invasa dalle velelle

Invasione di velelle sulla passeggiata di Nervi. Federico Bogliolo, presidente del Municipio Levante, ha pubblicato sui social una fotografia che mostra un vero e proprio 'tappeto' viola tra le mattonelle della passeggiata Anita Garibaldi, uno scatto che ha creato stupore e decine di condivisioni da parte dei genovesi. I primi avvistamenti sulla costa e sulle spiagge sono avvenuti nelle scorse settimane, in anticipo rispetto agli ultimi anni, le velelle sono state spinte in passeggiata dalla mareggiata che sta colpendo la costa genovese in una giornata di allerta gialla.

La 'Velella velella' (detta anche 'barchetta di San Pietro') è una parente stretta delle meduse, per la precisione un idrozoo, che forma colonie di polipi galleggianti. È caratterizzata dal colore blu, che le fornisce una schermatura alla luce ultravioletta, e da una piastra chitinosa con la caratteristica 'vela' sopra. Il diametro di una singola velella misura pochi centimetri, ma l'aggregazione tra diverse unità forma grandi chiazze bluastre che si estendono sulla superficie marina anche per chilometri.

Il colore e la formazione di questi agglomerati a volte inducono l'osservatore a credere che queste chiazze siano in realtà macchie di petrolio. Il successivo spiaggiamento a riva provoca, invece, odori sgradevoli come tutti gli organismi in decomposizione. La velella velella, nonostante possieda cnidocisti (organi urticanti), non è urticante.

