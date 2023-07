Veicolo in avaria, lavori e traffico intenso: giornata complicata in autostrada

Inizia il weekend ed è subito caos sulle autostrade della Liguria. La situazione più complicata, sabato 1 luglio 2023, è sulla A10 dove sono segnalati nove chilometri di coda nel tratto compreso tra Celle Ligure e Savona in direzione ponente per un veicolo in avaria al chilometro 42.

Circolazione inizialmente su una sola corsia, poi dopo la rimozione (intorno alle 10:30) riapertura su due, ma la coda diminuisce lentamente a causa degli elevati volumi di traffico.

Code a tratti invece sulla A12 tra il bivio A12/A7 Milano-Genova e Recco per traffico intenso, auto incolonnate anche sulla A7 tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone per lavori in direzione Milano mentre verso Genova, sulla A26 ci sono code tra Ovada e Masone.