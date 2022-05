Abbandonati da anni: veicoli rimossi alle Lavatrici di Pra'

Rimossi dalla Polizia Locale diversi veicoli abbandonati nel quartiere di San Pietro, a Pra', vicino alle cosiddette Lavatrici.

L'operazione è stata avviata dopo un sopralluogo nei giorni scorsi da parte del consigliere comunale con delega alle Case popolari Fabio Ariotti insieme ai comitati di quartiere e agli agenti del reparto rimozione relitti abbandonati della Polizia Locale.

Nel quartiere c'erano vari veicoli a motore abbandonati: scooter, automobili e un furgone di grosse dimensioni, ora portati via.

"Nei prossimi giorni - dice Ariotti - sarà nostra cura occuparci anche delle segnalazioni pervenute da altri quartieri come per esempio il vicino quartiere di Torre Cambiaso - via Ungaretti, via Scarpanto. Questa zona è di gestione Arte. Ma l’attenzione per la cittadinanza non deve venire meno, quindi ci metteremo in contatto con gli uffici dell’ente gestore per trovare le soluzioni per la rimozione anche nelle aree private".