Proliferazione erbe infestanti, il Comune punta il dito sull'impossibilità di utilizzare diserbanti

"Proliferazione erbe infestanti". Questo il titolo dell'interpellanza, presentato dal consigliere di Fratelli d'Italia, Vincenzo Falcone, in occasione della seduta del consiglio comunale di martedì 13 giugno 2023 alla quale ha risposto l'assessore Avvenente.

"Stiamo assistendo - si legge nell'atto - al proliferare della comparsa delle erbe infestanti in tutto il territorio comunale. Considerato che negli anni scorsi, questo Comune si era dotato sia di uno specifico indirizzo di posta elettronica (con il quale i cittadini potevano segnalare i marciapiedi e le creuze dove le erbacce erano fuori controllo) nonché di specifico accordo, della durata triennale, con il quale venivano individuate imprese private alle quali venivano affidate le attività di sfalcio", s'interpella il sindaco e la Giunta "per conoscere quali provvedimenti intenda adottare al fine del risanamento del territorio comunale sia per motivi sanitari che estetici tali da tutelare anche il decoro e la pulizia urbana, nello specifico dei marciapiedi, cigli strade e creuze".

"L'argomento - ha detto Avvenente - è molto sentito e lo riprenderemo nella commissione di domani che servirà per comunicare le novità e i passi avanti. Le confermo che abbiamo provveduto ad avviare specifici appalti di servizio per sfalci e il contenimento della vegetazione. L'accordo quadro ha nuovamente validità triennale ed è stato articolato in nove lotti corrispondenti ai territori dei Municipi. La regia è centralizzata, ma la priorità degli interventi sono comunque stabiliti dai Municipi e sono partiti da 25 giorni. Tra le difficoltà riscontrate ricordiamo la normativa europea che prevede l'impossibilità di utilizzare diserbanti, e che in precedenza ostacolava la ricrescita".

"Il Comune non ha una strategia sul verde - attacca il consigliere di Europa Verde, Filippo Bruzzone -. In commissione circa il verde cittadino la giunta si è presentata senza un cronoprogramma sul piano del verde. Senza avere contezza delle richieste dei Municipi. Senza un piano degli sfalci. Senza sapere se vi siano strategie di collaborazione sui quartieri popolari e quindi Arte.

"Insomma il nulla se non uno spiegone sul ciclo vitale delle piante. Bene ma non benissimo. Usciamo con una sola cosa: il verde pubblico ha 12 lavoratori. Dodici lavoratori su mezzo milione di abitanti", conclude Bruzzone.