Bancarotta fraudolenta, arrestato a Palermo l'ex Samp Vasari

In blucerchiato ha segnato 17 goal in 95 partite tra il 1999 e il 2002, è finito nei guai in seguito a un'indagine svolta dai carabinieri sulla società "Pane, pizza e… srl" attraverso la quale gestiva Caldopane, un panificio