Varo tecnico per la fregata Spartaco Schergat

Nella mattinata di venerdì 24 novembre 2023 si è tenuto il varo tecnico della fregata Spartaco Schergat allo stabilimento Fincantieri di Riva Trigoso, a cui ha partecipato anche il presidente del consiglio regionale, Gianmarco Medusei.

La nave è intitolata al secondo capo palombaro, Spartaco Schergat, operatore dei mezzi speciali d'assalto della X Mas, Medaglia d'oro al valor militare, per aver affondato insieme al capitano Marceglia, il 19 dicembre del 1941 nel porto di Alessandria, la nave inglese Queen Elizabeth.

Dopo il varo, la nave è stata trasferita su una chiatta gigante per essere poi trainata al cantiere del Muggiano a La Spezia per le rifiniture e prove a mare. La nuova unità della Marina Militare Italiana ha un dislocamento di 6.700 tonnellate e 144 metri di lunghezza.

La cerimonia è stata occasione anche per un annuncio importante da parte di Fincantieri in merito alla creazione di nuove opportunità occupazionali per lo stabilimento di Riva Trigoso, che si concretizzeranno nell'ambito del progetto, che prevede l'ampliamento a mare dello stabilimento di Sestri Levante e la realizzazione della nuova viabilità finalizzata a evitare il passaggio del traffico pesante dal centro di Riva Trigoso, per cui è stato firmato un protocollo d'intesa tra Fincantieri, Comune e Regione Liguria.

Fincantieri si impegna concretamente e attivamente, attraverso un piano di sviluppo occupazionale, finalizzato a nuove assunzioni di personale locale. La fase iniziale di questo piano, già in corso, si estenderà dalla fine del 2023 all'intero anno 2024.

"Esprimiamo soddisfazione per la volontà di Fincantieri di generare nuovi posti di lavoro per la nostra città - sottolinea il sindaco di Sestri Levante, Francesco Solinas -. Lo sviluppo di una realtà industriale strategica quale Fincantieri rappresenta una grande opportunità per il comprensorio e proprio a partire dall'occupazione, con questo impegno, sarà creata nuova occupazione, che andrà a beneficio dei cittadini del nostro territorio. Le assunzioni, in parte già finalizzate quest'anno e in parte previste nel corso del 2024, si articolano sia nell'ambito della produzione, contribuendo al potenziamento delle capacità operative dello stabilimento, sia tra gli impiegati, con l'obiettivo di garantire un equilibrio tra le diverse figure professionali necessarie per il corretto funzionamento dell'azienda".

"Un elemento chiave, che renderà possibile questo impegno - aggiunge Solinas - sarà il progetto di formazione, che vedrà la collaborazione di enti e realtà sempre del territorio per la realizzazione di percorsi formativi mirati, che creino competenze e professionalità specifiche richieste dall'impresa Fincantieri, assicurando una formazione adeguata a un ambiente lavorativo altamente specializzato. Questa significativa iniziativa è parte integrante dell'impegno condiviso per lo sviluppo economico della zona e l'investimento in risorse umane riflette la fiducia nell'importanza strategica dell'area e promette di consolidare il ruolo chiave di Fincantieri nel settore, con benefici tangibili per la comunità e l'intero panorama industriale".

"Continueremo a lavorare con il massimo impegno per la piena attuazione del protocollo d'intesa, soprattutto per l'aspetto che riguarda la messa in opera della viabilità alternativa per i mezzi pesanti in entrata e in uscita dalla stessa Fincantieri e da Arinox, due realtà industriali importantissime per Sestri", conclude.