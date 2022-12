Finanziata la variante alla strada statale 45 della val Trebbia

Il Mit ha dato il via libera a una serie di opere in tutta Italia, tra cui in Liguria alla variante alla strada statale 45 della val Trebbia con un investimento già finanziato di 61.117.540 euro.

"Un grosso beneficio - dichiara Federico Bertorello capogruppo Lega nel Consiglio comunale di Genova - per la viabilità dell'entroterra della Città Metropolitana di Genova e che interesserà soprattutto i comuni di Torriglia e Montebruno. Risorse liberate dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha fatto un deciso cambio di passo grazie al lavoro del ministro Matteo Salvini e del suo vice Edoardo Rixi".

"Il 2023 - dichiara il deputato della Lega e vice ministro al Mit Edoardo Rixi - sarà l'anno dei cantieri. Su impulso del Mit da gennaio partiranno appalti per una serie di opere Anas attese e richieste dai territori e che sono state completamente finanziate".

"L'attesa entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti - conclude Rixi -, finalizzato a tagliare la burocrazia e velocizzare i lavori, e gli oltre 4,5 miliardi di euro sbloccati di recente dal Cipess per opere da Nord a Sud garantiranno un forte impatto anche sul fronte occupazionale".