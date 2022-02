Le strade genovesi la mandano nel panico, accosta ma non sa dire dov'è

Brutta avventura per una cittadina della provincia di Varese, partita alla guida della sua auto da dove vive in direzione Genova. Contattata al cellulare dal figlio, anch'egli residente nel varesotto, la donna, di 57 anni, ha risposto di trovarsi nel capoluogo ligure, ma di non avere idea del luogo preciso, ed è stata colta dal panico. Sono stati gli agenti della polizia locale, contattati dal figlio della donna, a ritrovarla dopo circa un'ora di ricerche, chiusa nella sua auto in via Macaggi, in pieno centro città.

È accaduto nel tardo pomeriggio di giovedì 17 febbraio. Gli agenti sono riusciti a individuare la donna in parte tramite le parziali indicazioni da lei ricevute al cellulare (anche se la comunicazione non è stata così agevole perché lo smartphone della signora, a un certo punto, stava per scaricarsi e non prendeva bene), in parte dal figlio, a sua volta in contatto telefonico con la madre.

La donna era consapevole di trovarsi in centro città, ma non riusciva a indicare riferimenti idonei a individuarla. Accortasi di aver perso l'orientamento, è andata nel panico, tanto da non riuscire anche solo ad abbassare il finestrino per chiedere aiuto e indicazioni ai passanti.

Fortunatamente, anche grazie al localizzatore del dispositivo telefonico, gli agenti della polizia locale sono infine riusciti a trovarla. Sul posto è intervenuta anche l'automedica per sincerarsi del suo stato di salute, offrendole acqua e rassicurazioni. Per evitare che si rimettesse alla guida, gli agenti sono rimasti con lei fino all'arrivo del figlio, con cui ha poi fatto ritorno a casa.