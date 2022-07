Disperso in canoa, lo cercano in mare ma lui è in taxi per tornare in albergo

Due motovedette e un elicottero, partito dalla Spezia, per le ricerche in mare di un uomo uscito in canoa a Varazze.

L'escursione risale a ieri pomeriggio, lunedì 4 luglio, intorno alle 16.30. Dopo l'improvviso temporale, ed essendo passate tre ore, il bagnino però inizia a preoccuparsi e lancia l'allarme.

Gli uomini della capitaneria di Savona hanno trovato l'imbarcazione in una spiaggetta ai Piani d'Invrea ma dell'uomo nessuna traccia: i soccorritori hanno scandagliato le acque alla ricerca della persona che era a bordo, che sarebbe un uomo di 50 anni di origini lombarde in vacanza in Liguria.

In nottata è stata sospesa la ricerca di persona tra Arenzano e Varazze. Al momento non sono state presentate denunce di scomparsa alle forze dell'ordine. Tra le ipotesi, anche quella che il canoista abbia raggiunto terra, abbandonato la canoa e si sia messo in salvo prendendo un taxi per ritornare all'albergo.

La polizia sta cercando di risalire all'identità dell'uomo che potrebbe essere denunciato per procurato allarme.