Genoa in B, imbrattati anche i giardini di piazza Remondini

Non solo le strade del centro città: anche i giardini di piazza Remondini, dove si trovano i giochi per bambini, sono stati danneggiati con bombolette spray e scritte che evidenziano la retrocessione del Genoa.

Le scritte, dopo le segnalazioni dei cittadini, sono state ripulite, con il Civ San Martino d'Albaro che ha ringraziato il Municipio Medio Levante per la disponibilità e la velocità nel sistemare i giardini.

Non è la prima volta che piazza Remondini viene presa di mira, tra spazzatura lasciata in giro e atti vandalici. Queste ultime scritte arrivano dopo la retrocessione del Genoa, con l'orda di tifosi della Samp che ha vandalizzato palazzi storici, vetrine e dehors in via XX Settembre.