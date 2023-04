Vandali in azione a Pegli: 'massacrati' libri del bookcrossing

Hanno preso un paio di libri - che aspettavano, nella loro cassettina, che arrivasse qualcuno a leggerli - e li hanno letteralmente ridotti a brandelli, abbandonandoli su una panchina tra pezzi di carta strappati che hanno invaso l'area.

È successo a Pegli, dove alcuni vandali hanno preso di mira i libri del bookcrossing inaugurato da poco. La filosofia è semplice: chiunque può prendere gratuitamente un libro, per adulti o per bambini, portandone in cambio un altro. Le cassette sono accessibili h24 e sono state installate in piazza Bonavino, vicino all'ingresso della scuola media Alessi e del parco di villa Doria. Ma qualcuno nel giorni scorsi ha approfittato dell'area aperta e incustodita, e ha "massacrato" diversi libri.

I volontari del comitato Pegli Bene Comune, insieme alla squadriglia Leopardi del gruppo scout Ge 55, nel weekend hanno lavorato per riordinare il caos lasciato dai vandali e, in più, hanno passato l'impregnante sulle panchine di via Ricasoli. Piccoli gesti di civiltà contro il degrado, mentre nel frattempo continua il progetto "Book(shop)crossing": numerosi commercianti di Pegli ora ospitano libri nei loro negozi, per dare il via a una rete di scambio gratuito che coinvolga anche gli esercenti, per invogliare i lettori ad andare "a caccia" di libri diversi visitando ogni punto vendita.