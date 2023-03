Imbrattata una foto di Badoglio in piazza De Ferrari, parte della mostra "Pioniere"

Una svastica sulla fronte e la scritta "fascio criminale" sul viso: così è stata imbrattata in piazza De Ferrari una foto di Pietro Badoglio, ritratto insieme a una pilota di idrovolante, esposta nell'ambito della mostra "Pioniere".

La mostra a cielo aperto era una dedica al contributo delle donne nella società italiana, ma a qualcuno la foto di Badoglio proprio non è piaciuta. "Ritengo vergognoso il gesto di chi ha deturpato una delle bellissime e preziose fotografie dell’archivio Leoni esposte in piazza De Ferrari per la mostra ‘Pioniere’ - dichiara l’assessore alle Pari opportunità Simona Ferro -. Condanno il gesto in sé e anche la totale mancanza di rispetto per chi ha lavorato per questa esposizione che ha ricevuto e sta ricevendo apprezzamenti dalla critica e dal pubblico. Il rispetto della cosa pubblica rappresenta il primo tassello della civiltà".

Sotto il viso di Badoglio è stato attaccato anche un foglio con alcune frasi del maresciallo - capo del governo dal 25 luglio 1943 all'8 giugno 1944 - riconducibili al suo discorso del 25 luglio: "La guerra continua a fianco dell'alleato germanico, chiunque turbi l'ordine pubblico sarà inesorabilmente colpito". E poi all'armistizio dell'8 settembre: "Ogni atto di ostilità contro le forze angloamericane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza".