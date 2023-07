Nervi, vandali staccano e rompono i vasi di fiori lungo la strada

Erano stati posizionati dai commercianti di Nervi per abbellire la strada portando un tocco di verde e di colore tra i negozi: ma quei vasi, posizionati sui paletti di via Oberdan, non sono piaciuti ad alcuni vandali che - nella notte tra sabato e domenica - li hanno staccati e frantumati per terra.

Restano, sul marciapiede, solo i cocci, con il terriccio sparso a terra.

"Il Civ Nervi2005 le aveva messe, una per una, con amore - è lo sfogo social del presidente del Municipio Levante Federico Bogliolo -. È inutile. È tutto inutile. L’inciviltà prevale sempre. Siete degli animali. E se leggete: controlleremo tutte le telecamere, una a una. Sappiatelo".