Vandali salgono sullo scuolabus, lo spostano e lo danneggiano

Vandali in azione nella notte ad Arenzano, dove uno scuolabus è stato preso di mira e questa mattina parte del servizio per i bambini delle elementari non è stato eseguito a causa dei danni riportati dal mezzo.

I malviventi, nella notte, hanno forzato uno dei bus gialli, sono saliti a bordo e hanno spostato il mezzo di una decina di metri. In questo modo hanno danneggiato sia la portiera sia il meccanismo di avviamento, e ora dunque il veicolo richiede la riparazione. Per l'uscita degli studenti dal plesso, il servizio scuolabus riprenderà regolarmente grazie a un mezzo sostitutivo.

La polizia locale visionerà le immagini delle telecamere per individuare i colpevoli.