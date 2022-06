Vandali in azione a Rossiglione: "In corso la verifica dei filmati delle telecamere"

La rete del campetto da calcio rotta, un cassonetto dei rifiuti gettato in un cespuglio. Succede a Rossiglione, dove i vandali sono entrati in azione martedì 28 giugno, e non è la prima volta.

"È in corso la verifica dei filmati ripresi dalle telecamere della zona - comunica l'amministrazione - al fine di individuare gli autori di atti vandalici che sono stati compiuti per l’ennesima volta, deturpando l’arredo urbano e il patrimonio pubblico".

La polizia dell’Unione di Comuni e i carabinieri stanno effettuando verifiche, indagini, controlli e sopralluoghi, e il Comune cercherà di implementare ulteriormente il sistema di videosorveglianza.

"Un territorio curato è una ricchezza che chiede il contributo fattivo di tutti, dato che una comunità sana e civile rispetta e cura ciò che la circonda - conclude l'amministrazione sui suoi canali social -. Sappiamo, tuttavia, che non basta: occorre avere senso civico ed educare al meglio al rispetto del bene collettivo, anche richiamando le persone che si apprestano a vandalizzare l’arredo urbano che, ricordiamo, è patrimonio della comunità e risorsa di ciascuno di noi".