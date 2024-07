Vandali al parco di Villa Duchessa di Galliera: esche per monitoraggio rotte e cartelli sradicati

Le hanno prese, rotte e poi gettate a terra come rifiuti qualsiasi, abbandonati da utenti incivili. Invece erano esche per il monitoraggio della mosca olearia, importanti per controllare il parassita e inviare dati puntuali agli uffici della Regione, al fine di studiare strategie di prevenzione. Ma non solo, sono stati anche sradicati diversi cartelli per indicare la zona dei daini e il santuario.

I vandali sono entrati in azione tra sabato pomeriggio e domenica nel parco di Villa Duchessa di Galliera di Voltri, che con i suoi 32 ettari e 18 chilometri di viali è il parco storico pubblico più esteso della Liguria. Il gesto non è passato ovviamente inosservato alle associazioni che si occupano del parco: "Faremo denuncia ai carabinieri - comunicano - è un atto molto grave".

La richiesta del parco è di installare impianti di videosorveglianza: "Non ci fermiamo, sappiamo che le nostre attività sono apprezzate da tanti visitatori e lo si vede dalla costante e numerosa presenza alle nostre iniziative. Purtroppo però ci sono persone che, per la piccolezza che le contraddistingue, commettono questi atti. E questa volta il tutto dovrà essere risolto per vie che non ci piace percorrere ma che sono purtroppo necessarie".