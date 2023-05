Vandali al Beigua: scritte contro il Cai e l'ente Parco

"A piedi sull'Alta Via, grazie Cai", "Grazie al Cai e al Parco le auto all'Argentea! Grazie", "No auto sull'Alta Via": così su cartelli e insegne di boschi e sentieri del Beigua - in zona Case Vaccà, rifugio Argentea e non solo - sono comparse scritte contro il Club Alpino Italiano e l'ente Parco. Non solo, perché in un tratto è stato anche vandalizzato un contatore.

Le scritte sono rivolte in particolare alla sottosezione del Cai di Arenzano: gli iscritti spesso effettuano interventi di riqualificazione e manutenzione raggiungendo le alture in fuoristrada per questioni pratiche, pulendo chilometri di sentieri, lavorando ad esempio all'impianto fotovoltaico in zona, rifornendo i rifugi e tenendoli aperti anche per iniziative benefiche come la montagnaterapia che consente anche alle persone con disabilità di poter accedere alle montagne.

Ultimamente, si erano recati in zona fonte Fasciun per un intervento di manutenzione, e poi la brutta scoperta: scritte con vernice rossa effettuate su diversi cartelli e insegne, per mano di chi protesta contro presunti mezzi inquinanti, inquinando a sua volta.