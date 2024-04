Vandali in azione nello storico panificio Simonitti: "Siamo senza parole"

Vandali in azione a Sestri Ponente nello storico panificio Simonitti di via Giotto. A denunciare quanto accaduto nelle ultime ore sono i titolari attraverso un post pubblicato sui social, con la fotografia del bancone in vetro distrutto, l'attività è rimasta chiusa martedì 2 aprile 2024.

"Siamo stati vittime di un vile atto vandalico ai danni del nostro bancone - scrive il panificio Simonitti su Facebook -. Danno che ci costringe a un forzato giorno di chiusura per ripristinare la postazione. Siamo davvero sbigottiti e amareggiati da questa ingiustificata e immeritata violenza che ha portato qualche individuo a commettere prima un reato di violazione di proprietà poi un reato di danno alla proprietà. Siamo sempre stati al servizio del quartiere e della comunità, con orari e prezzi accessibili a tutti, sempre col sorriso sulle labbra che fossero le 10 del mattino o le 3 di notte"

E poi la conclusione, con tanta amarezza per quanto successo: "Siamo senza parole, nell’attesa che le telecamere di sicurezza del negozio ci rivelino i dettagli, abbiamo implementato i nostri sistemi anti-intrusione, cosa che nel 2024 a Sestri non pensavano saremmo stati costretti a fare. Siamo delusi e increduli. Ci scusiamo per il disagio legato alla chiusura, ma torneremo da buoni lavoratori genovesi con un po’ di mugugno in più".

