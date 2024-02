Vandali abbattono il palo dello scuolabus, Piciocchi: "Scena desolante"

Era stato posizionato da poco il cartello della fermata provvisoria dello scuolabus in via Barabino, ma alcuni vandali nei giorni scorsi lo hanno divelto e gettato dietro i cassonetti dei rifiuti.

Siamo alla Foce, e qui da stamattina (lunedì 5 febbraio) è stato avviato il servizio scuolabus per accompagnare oltre cento bimbi dell'asilo comunale Foce all'istituto Champagnat, dove saranno ospitati per il tempo necessario al compimento dei lavori di adeguamento antisismico della scuola di piazza Palermo, finanziati con fondi Pnrr.

"In questi mesi abbiamo lavorato tantissimo con le famiglie - commenta il vicesindaco Pietro Piciocchi - per impostare un servizio efficiente che possa effettivamente mitigare il disagio di doversi spostare". E poi, domenica mattina, l'amara scoperta con il cartello dello scuolabus a terra, dietro ai cassonetti: "Una desolante scena - continua Piciocchi - chissà, forse è qualcuno che ha voluto dare un segnale di non gradimento e magari crede anche di farci paura. Sono indignato per un tale livello di inciviltà che non ha rispetto neppure per i più piccini".