Ladri forzano la porta dell'ufficio della Spiaggia dei Bambini, rubano e mettono a soqquadro

Porta rotta, molto disordine e qualche attrezzo sparito, insieme a pochi soldi, giusto quelli per la macchinetta del caffè. Ma a fare male, più dei danni effettivi, è il gesto rivolto all'ufficio della Spiaggia dei Bambini di Voltri dove alcuni vandali si sono intrufolati e hanno messo a soqquadro rubando alcuni oggetti.

La Spiaggia dei Bambini è gestita da Arciragazzi Prometeo, si trova nella parte più a ponente di Voltri, ha il suo ufficio-spogliatoio a due passi dal litorale e svolge una funzione sociale molto importante, accogliendo i centri estivi e regalando alla delegazione uno spazio a misura di famiglia. L'area, da poche stagioni, è anche attrezzata per i portatori di disabilità. Infatti dopo la sperimentazione del 2022, partita in corsa, l'anno scorso è stato il primo in cui la spiaggia ha aperto con la conferma di nuovi servizi volti a rendere il litorale sempre più inclusivo.

Arciragazzi Prometeo punta il dito contro la passeggiata Roberto Bruzzone ancora in parte transennata dopo la mareggiata di novembre, una situazione che crea degrado: "Mentre si attende che i tempi per i lavori in passeggiata e nella spiaggia a Voltri vengano recuperati, spiace rilevare che se un ambiente urbano necessita manutenzione e non si interviene, nello spazio di isolamento che si crea accadono altri atti vandalici e aumentano col tempo. Un brutto segnale, subito denunciato alle forze dell'ordine". Intanto, l'associazione ha concordato con il Municipio Ponente le tempistiche per la stagione 2024, ma "mancano la spiaggia e la passeggiata e siamo già quasi un mese in ritardo. Sollecitiamo tutti a fare la loro parte".