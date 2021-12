Traffico di soldi in porto: nel 2021 intercettati quasi 2milioni di euro

Ammonta a quasi 2 milioni di euro la quantità di denaro in contante recuperato dai funzionari dell'agenzia delle dogane e dai militari della guardia di finanza di Genova nel corso di tutte le operazioni messe a segno nel corso del 2021.

In totale sono stati compilati centodue verbali di violazione valutaria a passeggeri in uscita ed in entrata dai Paesi extra Schengen, effettuati dal reparto viaggiatori dell’ufficio delle dogane di Genova 1 in collaborazione con le fiamme gialle.

Complessivamente sono stati riscossi circa 72mila euro, a titolo di sanzione amministrativa e sequestrati circa 93mila euro. Il denaro è stato ritrovato direttamente in possesso dei passeggeri oppure occultato all’interno dei bagagli e delle auto a seguito.