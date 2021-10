Valpolcevera, arriva l'ordinanza anti alcol: l'annuncio di Bucci

Ordinanza anti alcol in arrivo in Valpolcevera. Lo ha annunciato il sindaco di Genova Marco Bucci nel corso dell'incontro con i cittadini della zona in occasione della ripesa degli appuntamenti con "A colazione con il sindaco". L'iniziativa, nata nel 2017, era stata sospesa a causa della pandemia da covid ed è ripresa giovedì 21 ottobre 2021.

"Stiamo preparando l'ordinanza - ha spiegato Bucci ai cittadini presenti all'incontro - per vietare il consumo di alcolici al di fuori dei locali dalla mezzanotte alle otto del mattino successivo. Un provvedimento che nel centro storico è servito molto. Se poi emergessero anche problemi in orari precedenti alla mezzanotte non avremmo problemi ad anticipare l'orario di entrata in vigore, anche alle ore 21".

L'ordinanza, secondo quanto dichiarato dal sindaco nell'incontro con i cittadini, dovrebbe entrare in vigore entro due o tre giorni. Negli anni scorsi c'era già stato un provvedimento simile, che aveva però coinvolto solo le zone di Certosa e Rivarolo e non tutta la Valpolcevera.